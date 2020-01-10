Спутники США зафиксировали две ракеты, летевшие к самолету МАУ – СМИ

Данные спутника США подтверждают, что две ракеты класса “земля-воздух” в Иране были выпущены в сторону самолета МАУ перед его падением.

– Американский спутник фиксировал тепловой след двух ракет, приближавшихся к самолету, – пишут американские СМИ со ссылкой на анонимного высокопоставленного американского представителя.

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Разведка США убеждена, что иранский радар осуществил захват авиалайнера украинской компании и затем выпустил ракеты.

Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Позже американский чиновник заявил, что самолет МАУ сбил Иран двумя ракетами российского производства Тор-М1.