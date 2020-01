Иран обвинил США во лжи о причинах катастрофы самолета МАУ

Иран призвал США дождаться результатов расследования катастрофы самолета МАУ и назвал “большой ложью” обвинения американских чиновников в том, что воздушное судно было сбито ракетами.

– Никто не возьмет на себя ответственность за такую ​​большую ложь, как только станет известно, что эти заявления не соответствуют действительности, – заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабей.

Он также сообщил, что делегация из Украины уже работает на территории Ирана.

Читайте: Версия о попадании ракеты в самолет МАУ в Иране не является подтвержденной – Зеленский

– Мы также приветствуем участие всех стран, которые потеряли своих граждан в трагедии, – добавил Рабей.

Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Впоследствии премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что по данным разведки, украинский Boeing сбила иранская ракета.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп высказал мнение, что самолет не мог упасть из-за технической неисправности.