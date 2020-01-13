Авиакатастрофа МАУ в Иране: Рада примет постановление

Верховная Рада Украины планирует во вторник принять постановление об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

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– Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества провести заседание и высказать свою позицию. Так же я обращаюсь к нашим коллегам: необходимо подготовить постановление Верховной Рады Украины об этих событиях, сделать это как можно быстрее. И думаю, что было бы очень правильно сделать это сегодня для того, чтобы завтра мы могли рассмотреть его, – заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”. Представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что власти узнали о причине авиакатастрофы самолета МАУ 10 января.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.