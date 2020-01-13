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Факты / Украина / Политика

Авиакатастрофа МАУ в Иране: Рада примет постановление

Верховная Рада Украины планирует во вторник принять постановление об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

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– Я хотел бы обратиться к комитетам по вопросам национальной безопасности и обороны и международного сотрудничества провести заседание и высказать свою позицию. Так же я обращаюсь к нашим коллегам: необходимо подготовить постановление Верховной Рады Украины об этих событиях, сделать это как можно быстрее. И думаю, что было бы очень правильно сделать это сегодня для того, чтобы завтра мы могли рассмотреть его, – заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”. Представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что власти узнали о причине авиакатастрофы самолета МАУ 10 января.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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