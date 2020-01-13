СБУ расследует падение Boeing 737 по трем статьям

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта);
- ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство);
- ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.
Читайте: Человеческая ошибка: Иран признал, что сбил самолет МАУ
Ранее Офис генпрокурора переквалифицировал дело о катастрофе Boeing 737 на умышленное убийство двух и более людей и уничтоженние самолета.
Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.
Позже американский чиновник заявил, что самолет МАУ сбил Иран двумя ракетами российского производства Тор-М1.