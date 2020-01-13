СБУ расследует падение Boeing 737 по трем статьям

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в связи крушением лайнера Boeing 737 по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 276 ( нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта);

движения или эксплуатации воздушного транспорта); ч. 2 ст. 115 ( умышленное убийство );

); ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ отметили, что на данном этапе расследования идет сбор информации.

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Ранее Офис генпрокурора переквалифицировал дело о катастрофе Boeing 737 на умышленное убийство двух и более людей и уничтоженние самолета.

Как известно, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Позже американский чиновник заявил, что самолет МАУ сбил Иран двумя ракетами российского производства Тор-М1.