Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Рада ухвалить постанову

Верховна Рада України планує у вівторок ухвалити постанову щодо авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Читайте: СБУ розслідує падіння Boeing 737 за трьома статтями

– Я хотів би звернутися до комітетів з питань національної безпеки та оборони та міжнародного співробітництва провести засідання та висловити свою позицію. Так само я звертаюся до наших колег: підготувати постанову Верховної Ради України щодо цих подій, зробити це якомога швидше. І думаю, що було б дуже правильно зробити це сьогодні для того, аби завтра ми могли розглянути її, – заявив очільник парламенту Дмитро Разумков.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”. Представник уряду Ірану Алі Рабії заявив, що влада дізналася про причину авіакатастрофи літака МАУ 10 січня.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.