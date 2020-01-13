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Факты / Украина

Главы МИД 5 стран встретятся в Лондоне по поводу авиакатастрофы в Иране

На этой неделе в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в сбитом в Иране самолете МАУ.

Об этом 13 января сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

– Через два дня я увижусь с ними в Лондоне, у нас состоится встреча пяти министров иностранных дел стран, где мы договоримся, как наши страны будут действовать отдельно и совместно, какие шаги были предприняты для привлечения виновных к ответственности и как мы можем помочь пострадавшим семьям, – сказал он.

Читайте: Украина старалась не затруднить расследование катастрофы самолета МАУ – WP

Позже Пристайко уточнил, министры каких стран будут участвовать во встрече: Великобритания, Швеция, Канада и Германия. В авиакатастрофе также погибли граждане Ирана и Афганистана.

Источник: CNN

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