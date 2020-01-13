Украина старалась не затруднить расследование катастрофы самолета МАУ – WP

Washington Post пишет, что руководство Украины знало о причинах катастрофы самолета МАУ в Иране еще до их официального признания.

Однако решение вести себя осторожно в ситуации было принято ради того, чтобы не затруднить расследование авиакатастрофы.

По информации Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский должен был обеспечить сотрудничество с западными партнерами и Ираном, а также предотвратить втягивание Киева в конфликт между Вашингтоном и Тегераном.

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Исследователь центра Wilson Center Нина Янкович считает, что Зеленский прекрасно проявил себя в данном вопросе.

– Кажется, как для новичка в политике у него (Владимира Зеленского – Ред.) есть тонкое чувство того, как успокоить воюющие стороны, чтобы защитить интересы Украины, – сказала Янкович.

Британский Guardian пишет, что из-за катастрофы в Иране Украина закрепила за собой статус страны, “которая приносит неприятности”.

Однако издание акцентирует внимание на том, что осторожные заявления главы Украины относительно авиакатастрофы могли дать возможность экспертам страны собрать улики на месте трагедии. Именно поэтому Иран так быстро признал свою вину.

The Times считает, что признанием вины в катастрофе самолета МАУ Иран показал, что с ним можно договариваться.

Также издание отмечает, что Тегеран мог использовать стратегию президента РФ Владимира Путина и просто врать о произошедшем. За то, что власти Ирана не пошли таким путем, они заслуживают уважения.

К слову, представитель правительства Ирана Али Рабии рассказал, что официальный Тегеран узнал о причинах авиакатастрофы самолета МАУ за день до их признания.