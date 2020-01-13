Глави МЗС 5 країн зустрінуться у Лондоні щодо авіакатастрофи в Ірані

Цього тижня у Лондоні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п’яти країн, громадяни яких загинули у збитому в Ірані літаку МАУ.

Про це 13 січня повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко.

– Через два дні я побачуся з ними в Лондоні, у нас відбудеться зустріч п’яти міністрів закордонних справ країн, де ми домовимося, як наші країни діятимуть окремо, і спільно, які кроки були зроблені для притягнення винних до відповідальності і як ми можемо допомогти постраждалим сім’ям, – сказав він.

Читайте: Україна намагалася не ускладнити розслідування катастрофи літака МАУ – WP< Пізніше Пристайко уточнив, міністри яких країн братимуть участь у зустрічі: Велика Британія, Швеція, Канада та Німеччина. В авіакатастрофі також загинули громадяни Ірану та Афганістану.

До слова, представник уряду Ірану Алі Рабії розповів, що офіційний Тегеран дізнався про причини авіакатастрофи літака МАУ за день до їх визнання.