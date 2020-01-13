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Факты / Мир

Власти Ирана узнали о причине катастрофы Boeing МАУ за день до официального признания

Представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что власти узнали о причине авиакатастрофы самолета МАУ 10 января.

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По его словам, власти Ирана узнали, что Boeing был сбит иранскими ПВО только за день до официального признания.

– До 10 января никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета, – подчеркнул он.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: ТАСС

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