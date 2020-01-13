PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

СБУ розслідує падіння Boeing 737 за трьома статтями

Головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування у зв’язку з катастрофою лайнера Boeing 737 за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного судна);
  • ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство);
  • ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

В СБУ відзначили, що на цьому етапі розслідування йде збір інформації.

Читайте: Людська помилка: Іран визнав, що збив літак МАУ

Раніше Офіс генпрокурора перекваліфікував справу про катастрофу Boeing 737 на умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.

Як відомо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Пізніше американський чиновник заявив, що літак МАУ збив Іран двома ракетами російського виробництва Тор-М1.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка