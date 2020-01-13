СБУ розслідує падіння Boeing 737 за трьома статтями

Головне слідче управління Служби безпеки України почало досудове розслідування у зв’язку з катастрофою лайнера Boeing 737 за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 276 ( порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного судна);

або експлуатації повітряного судна); ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство );

); ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

В СБУ відзначили, що на цьому етапі розслідування йде збір інформації.

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Раніше Офіс генпрокурора перекваліфікував справу про катастрофу Boeing 737 на умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.

Як відомо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Пізніше американський чиновник заявив, що літак МАУ збив Іран двома ракетами російського виробництва Тор-М1.