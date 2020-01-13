Україна намагалася не ускладнити розслідування катастрофи літака МАУ – WP

Washington Post пише, що керівництво України знало про причини катастрофи літака МАУ в Ірані ще до їх офіційного визнання.

Проте рішення поводитися обережно у ситуації було ухвалено заради того, аби не ускладнити розслідування авіакатастрофи.

За інформацією Washington Post, президент України Володимир Зеленський повинен був забезпечити співпрацю із західними партнерами та Іраном і запобігти втягненню Києва в конфлікт між Вашингтоном і Тегераном.

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Дослідник центру Wilson Center Ніна Янкович вважає, що Зеленський чудово проявив себе у зазначеному питанні.

– Здається, як для новачка у політиці в нього (Володимира Зеленського – Ред.) є тонке відчуття того, як заспокоїти сторони, що воюють, щоб захистити інтереси України, – сказала Янкович.

Британський Guardian пише, що через катастрофу в Ірані Україна закріпила за собою статус країни, “яка приносить неприємності”.

Проте видання акцентує увагу на тому, що обережні заяви глави України щодо авіакатастрофи могли дати можливість експертам країни зібрати докази на місці трагедії. Саме через це Іран так швидко визнав свою провину.

The Times вважає, що визнанням провини у катастрофі літака МАУ Іран показав, що з ним можна домовлятися.

Також видання наголошує, що Тегеран міг використати стратегію президента РФ Володимира Путіна і просто брехати про подію. За те, що влада Ірану не пішла таким шляхом, вона заслуговує на повагу.

До слова, представник уряду Ірану Алі Рабії розповів, що офіційний Тегеран дізнався про причини авіакатастрофи літака МАУ за день до їх визнання.