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Факты / Украина

С 16 января вся реклама должна быть на украинском – Нацсовет

Вся реклама на телевидении, радио и в печатных изданиях с 16 января должна быть на украинском языке, сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

16 января вступают в силу нормы статьи 32 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, принятого Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

– Эта статья регламентирует использование государственного языка в сфере рекламы. С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке, – говорится в сообщении.

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Телерадиоорганизации зарубежного вещания, телерадиоорганизации, которые вещают на одном или нескольких официальных языках Европейского Союза, наряду с государственным языком могут размещать рекламу официальными языками Европейского Союза.

– В печатных СМИ, издаваемых на одном из официальных языков стран ЕС, допускается размещение рекламы на том языке, на котором выдается такое печатное средство массовой информации.

Кроме того, закон устанавливает наказание: наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых минимумов или предупреждения, если нарушение совершено впервые.

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