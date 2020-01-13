З 16 січня вся реклама повинна бути українською – Нацрада

Уся реклама на телебаченні, радіо та в друкованих виданнях з 16 січня має бути українською мовою, повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

16 січня набувають чинності норми статті 32 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної, ухваленого Верховною Радою 25 квітня 2019 року.

– Ця стаття регламентує використання державної мови у сфері реклами. Із зазначеної дати вся реклама на телебаченні, радіо, а також у друкованих виданнях має бути виконана лише українською мовою, – йдеться у повідомленні.

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Телерадіоорганізації закордонного мовлення, телерадіоорганізації, що ведуть мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд із державною мовою можуть розміщувати рекламу офіційними мовами Європейського Союзу.

– У друкованих ЗМІ, що видаються однією з офіційних мов країн ЄС, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації.

Крім того, закон встановлює покарання: накладення штрафу від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів або попередження, якщо порушення вчинене вперше.

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