Самолет МАУ могли сбить преднамеренно. Украина проверяет версию – Ермак

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак напомнил, что версия сбивания ракетой Boeing 737 МАУ в Иране была одной из основных с самого начала, поэтому украинские эксперты поехали изучать на месте все обстоятельства.

– Хочу отметить, что несмотря на признание иранской стороной самого факта сбивания и заявления о том, что это произошло в результате трагической ошибки, нам еще предстоит установить, было ли это ошибкой или все же умыслом, – отметил Ермак.

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По его словам, именно поэтому работа комиссии продолжается.

Помощник Зеленского сообщил, что на днях в Украину приедет представитель Ирана.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что будет проведено тщательное расследование, которое поможет выяснить причину ошибки, из-за которой был сбит самолет МАУ, и пообещал, что виновные будут наказаны.