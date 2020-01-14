Літак МАУ могли збити навмисно. Україна перевіряє версію – Єрмак

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак нагадав, що версія збиття ракетою Boeing 737 МАУ в Ірані була однією з основних з самого початку, саме тому українські експерти поїхали вивчати на місці всі обставини.

– Хочу відзначити, що незважаючи на визнання іранською стороною самого факту збиття і заяви про те, що це сталося в результаті трагічної помилки, нам ще належить встановити, чи було це помилкою або все ж умислом, – наголосив Єрмак.

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За його словами, саме тому робота комісії триває.

Помічник Зеленського повідомив, що днями в Україну прибуде представник Ірану.

Раніше президент Ірану Хасан Рухані заявив, що буде проведено ретельне розслідування, яке допоможе з’ясувати причину помилки, через яку був збитий літак МАУ, та пообіцяв, що винних буде покарано.