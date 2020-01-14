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Факты / Украина / Общество

Призовые опросы: в Приватбанке рассказали о новом виде мошенничества

В Приватбанке рассказали, что мошенники в соцсетях, мессенджерах и на сайтах предлагают ответить на несколько вопросов под видом выплаты денежных призов якобы от имени финучреждения.

Они получают доступ к личным данным людей, а потом воруют деньги с карточек.

– Приватбанк никогда не организовывал и не проводит в мессенджерах, соцсетях или на других интернет-ресурсах викторин или опросов с выплатой денежных призов, – отмечают в банке.

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Поэтому в финучреждении советуют не переходить по ссылкам, не указывать свои личные данные и данные банковской карты, если получили предложение об участии в так называемом призовом опросе.

Ранее мы рассказывали о трех схемах, как мошенники воруют деньги с карточек.

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