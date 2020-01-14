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Факти / Україна / Суспільство

Призові опитування: в Приватбанку розповіли про новий вид шахрайства

У Приватбанку розповіли, що шахраї у соцмережах, месенджерах та на сайтах пропонують відповісти на кілька питань під виглядом виплати грошових призів нібито від імені фінустанови.

Вони отримують доступ до особистих даних людей, а потім крадуть гроші з карток.

– Приватбанк ніколи не організовував і не проводить в месенджерах, соцмережах чи на інших інтернет-ресурсах вікторин або опитувань з виплатою грошових призів, – наголошують у банку.

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Тому у фінустанові радять не переходити за посиланнями, не вказувати свої особисті дані та дані банківської картки, якщо отримали пропозицію про участь у так званому призовому опитуванні.

Раніше ми розповідали про три схеми, як шахраї крадуть гроші з карток.

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