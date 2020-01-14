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Факты / Украина

Праздник Василия: традиции и приметы

Святой Василий сделал очень многое для верующих людей, в частности помогал им не потерять веру, призывал к терпению, смирению и мужеству.

Он основал два монастыря — женский и мужской, в каждом округе своей митрополии содержал богадельни и дома для паломников. Его жизнь — настоящий образец для подражания.

Василий Великий считался покровителем земледелия. Поэтому основным обычаем этого дня было засевание жилищ украинцев пшеницей с соответствующими поговорками.

Праздник Василия 2019

Традиции праздника

В этот день дети просыпаются очень рано, потому что им нужно засевать. С самого утра они набирали в перчатки и карманы зерна (рожь, пшеницу, овес) и, дождавшись окончания утренней церковной службы, начинали засевать.

  • Народная традиция велит засевать сначала в родном доме, а уже потом идти к чужим людям.
  • Засевальников воспринимали как самых желанных гостей, приглашали сесть к столу.
  • Первый посевальщик — приносит в дом счастье.
  • Согласно народным представлениям, девушки счастья не приносят, поэтому им засевать нежелательно.

Зерно, которое посевальщики разбрасывали по дому, по поверьям, имело большую силу и поэтому его использовали как магическое средство. Хозяйки кормили им кур, чтобы лучше неслись, давали его скоту, чтобы был здоровым, особенно в тех случаях, когда корова должна была отелиться.

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Эти же зерна хозяева тщательно хранили до весны и тогда, смешав с другим зерном, начинали первый посев.

Народные приметы

  • Если ночь Нового года тихая и ясная, будет счастливым год не только для людей, но и для скота.
  • Если солнце весело взойдет, весь год будет счастлив, а особенно  хороший будет урожай фруктов.
  • Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай хлеба.
  • Если часть неба закрыта на Новый год тучами, в той стороне будет урожай хлеба – оттуда надо надеяться счастье.
  • Снег выпадет в этот день – счастливый год будет.

Факты ICTV также писали об интересных приметах на Старый Новый год.

Фото: УНИАН

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