Святий Василь зробив дуже багато для християн, зокрема допомагав їм не втратити віру, закликав до терпіння, смирення та мужності.

Він заснував два монастирі — жіночий і чоловічий, у кожному окрузі своєї митрополії утримував богадільні та будинки для прочан.

Василь Великий вважався покровителем землеробства. Тому основним звичаєм цього дня було засівання осель українців збіжжям із відповідними примовляннями.

Традиції свята

Цього дня діти прокидаються дуже рано, бо їм потрібно засівати. З самого ранку вони набирали в рукавички і кишені зерна (жито, пшеницю, овес) й, дочекавшись закінчення ранкової церковної відправи, починали засівати.

Народна традиція велить посівати спочатку в рідній оселі, а вже потім іти до чужих людей.

Засівальників сприймали як самих бажаних гостей, запрошували сісти до столу.

Перший посівальник приносить в дім щастя.

Відповідно до народних уявлень, дівчата щастя не приносять, тому їм посівати небажано.

Зерно, яке посівальники розкидали по хаті, за повір’ями, мало велику допоміжну силу, і тому його використовували як магічний засіб. Господині годували ним курей щоб краще неслися, давали його худобі щоб була здоровою, особливо в тих випадках, коли корова повинна була отелитися.

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Ці ж зерна господарі ретельно зберігали до весни, і тоді, змішавши з іншим зерном, починали перший посів.

Народні прикмети

Якщо ніч Нового року тиха і ясна, буде щасливий рік не тільки для людей, але й для худоби.

Якщо сонце весело зійде, увесь рік буде щасливим, а особливо добрий буде урожай фруктів.

Якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на хліб.

Якщо частина неба закрита на Новий рік хмарами, в тій стороні буде урожай хліба – звідти треба сподіватися щастя.

Сніг випаде в цей день – щасливий рік буде.

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Фото: УНІАН