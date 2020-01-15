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Факты / Украина / Политика

Пришлось говорить с женой и мамой – Малюська про зарплаты чиновников

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что сотрудникам Министерства юстиции и в дальнейшем будут платить высокие зарплаты.

Он считает, что большая заработная плата для чиновников является профессиональной необходимостью.

– Мы будем продолжать нанимать в штат топовых юристов, что сэкономит миллионы долларов бюджетных средств, которые мы сейчас вынуждены, например, тратить на аутсорс отечественных и иностранных адвокатов, чьи почасовые ставки иногда могут доходить чуть ли не до $1 тыс., – сказал Малюська.

Из-за информации о больших зарплатах в министерствах ему также пришлось объяснять все жене, но Малюська надеется, что теперь сможет нормально говорить с мамой, которая умоляла его уйти с должности.

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Он добавил, что большие зарплаты на политических должностях также важны потому, что попадание на них делает из человека политического деятеля, после чего он не сможет длительное время найти работу в приличной международной компании.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря высоким зарплатам министров преодолеют коррупцию во власти.

Источник: Денис Малюська

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