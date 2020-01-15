Чиновникам необхідно платити великі зарплати – Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що співробітникам Міністерства юстиції і надалі платитимуть високі зарплати.

Він вважає, що велика заробітна плата для чиновників є професійною необхідністю.

– Ми продовжуватимемо наймати у штат топових юристів, що зекономить мільйони доларів бюджетних коштів, які ми зараз вимушені, наприклад, витрачати на аутсорс вітчизняних та іноземних адвокатів, чиї погодинні ставки іноді можуть доходити ледь не до $1 тис., – сказав Малюська.

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Він додав, що великі зарплати на політичних посадах також важливі через те, що потрапляння на них робить з людини політичного діяча, після чого вона не зможе тривалий час знайти роботу у пристойній міжнародній компанії.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки високим зарплатам міністрів подолають корупцію у владі.

Джерело: Денис Малюська