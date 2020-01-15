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Факты / Украина

Иран выпустил в самолет МАУ две ракеты за 30 секунд – NYT

В новом видео, которое опубликовано в издании New York Times, можно увидеть, что в самолет МАУ в течение 30 секунд попали две ракеты.

Самолет не стал мгновенно падать от одного попадания. Он был охвачен огнем и в течение нескольких минут пытался вернуться в аэропорт.

В New York Times считают, что указанное видео объясняет, почему за несколько секунд до попадания второй ракеты перестал работать приемо-передающее устройство авиалайнера.

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В издании The Times также пишут, что Иран вряд ли мог ошибочно идентифицировать украинский самолет как крылатую ракету.

– Летная деятельность в международном аэропорту Тегерана утром 8 января была обычной, как показали летные данные, а рейс 752 следовал своим привычным маршрутом, – сообщает The Times.

К слову, СБУ и Офис генпрокурора отправили запрос в Иран о выдаче Украине черных ящиков самолета МАУ.

Источник: New York Times, The Times

Видео: New York Times

Фото: Getty Images

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