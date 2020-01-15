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Факти / Україна

Іран випустив в літак МАУ дві ракети за 30 секунд – NYT

У новому відео, яке опубліковане у виданні New York Times, можна побачити, що в літак МАУ протягом 30 секунд влучили дві ракети.

Літак не почав миттєво падати від жодного влучення. Він був охоплений вогнем і протягом кількох хвилин намагався повернутися в аеропорт.

В New York Times вважають, що зазначене відео пояснює, чому за кілька секунд до влучання другої ракети перестав працювати приймально-передавальний пристій авіалайнера.

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У виданні The Times також пишуть, що Іран навряд чи міг помилково ідентифікувати український літак як крилату ракету.

– Льотна діяльність в міжнародному аеропорті Тегерана зранку 8 січня була звичайною, як показали льотні дані, а рейс 752 слідував своїм звичним маршрутом, – повідомляє The Times.

До слова, СБУ та Офіс генпрокурора відправили запит до Ірану щодо видачі Україні чорних ящиків літака МАУ.

Джерело: New York Times, The Times

Відео: New York Times

Фото: Getty Images

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