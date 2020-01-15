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Факти / Україна

На Луганщині від голоду померла 9-місячна дівчинка

Від початку року Офіс генпрокурора вже відкрив 259 кримінальних проваджень щодо насильства над дітьми.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

– Вже з початку 2020 року за фактами насильства над дітьми, що спричинило їхню смерть, відкрито 259 кримінальних проваджень за факттом умисого вбивства, де процесуальне керівництво здійснюється ювенальними прокурорами, – йдеться у повідомленні.

Так, 2 січня у Волинської області у штучній водоймі знайдено мертвим місцевого жителя, 2002 року народження, який був у розшуку як зниклий безвісти.

– Жахливим є факт виявлення мертвою дев’ятимісячної дівчинки у селищі Краснореченське Кремінського району Луганської області.

За висновком судово-медичної експертизи, її смерть сталася внаслідок виснаження організму через недоїдання, – додали в Офісі генпрокурора.

8 січня зафіксовано випадок падіння з балкону багатоповерхового будинку у м. Луцьк двох сестер, внаслідок чого одна дівчина загинула, інша дістала тілесні ушкодження та госпіталізована до реанімаційного відділення міської лікарні.

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– У перший день року у Хмельницькому вантажним потягом смертельно травмовано студента Хмельницького національного університету.

Також виявлено факт самогубства учня загальноосвітньої школи, якого 6 січня знайдено повішеним у приміщенні приватної теплиці у селі Новосільське Ренійського району Одеської області.

– Встановлено випадок самогубства учня Білгород-Дністровського аграрного технікуму, якого 1 січня знайдено повішеним на території домогосподарства за місцем проживання, – повідомляють в Офісі генпрокурора.

Раніше суд скасував занадто м’який вирок горе-матері, яка заморила голодом однорічного сина.

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