Українці зможуть користуватися інтернетом у літаку – Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що українці зможуть користуватися інтернетом під час польоту в літаку.

За його словами, розширення діапазону для мобільного зв’язку є важливим кроком до появи якісного інтернету в маленьких селах і віддалених регіонах.

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Також він повідомив про ухвалення важливого антикорупційного рішення.

– Відтепер частоти, призначені для 5G, розподілятимуться між операторами виключно через відкриті тендери, – сказав він.

Раніше Факти ICTV писали про те, що міжнародні українські дороги покриють інтернетом 4G до 2022 року.