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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины по состоянию на утро 16 января установил официальный курс доллара на уровне 23,98 грн, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 января установлен на уровне 23,98 грн за $1 (-0,0436 грн). Евро, в свою очередь, остановилось на отметке 26,72 грн.

Читайте: Курс доллара, цены и мировой кризис: прогноз экспертов на 2020 год

Ранее Факты ICTV писали, что Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2020 году на 3,7% с ускорением в 2021 году до 4,2%

Источник: НБУ

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