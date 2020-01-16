Внеочередных заседаний Рады в январе не будет – глава фракции Слуги народа

Глава фракции Слуга народа Евгения Кравчук сказала, что на заседании фракции депутаты обсудили законопроект об изменениях в регламенте Верховной Рады.
– Обсуждали законопроект об изменениях в регламент, он будет дорабатываться рабочей группой, возможно, будет внесен новый, – рассказала Кравчук.
Также было озвучено, что внеочередные пленарные заседания 24 и 31 января не будут проводиться.
Отвечая на вопрос, был ли на заседании фракции премьер-министр Украины Алексей Гончарук, народный депутат сказала, что премьера на фракции не было.
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По словам Давида Арахамии Гончарук находился во время заседания фракции на совещании в Офисе президента.
На заседании фракции присутствовали глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев и гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.
Напомним, в сеть слили переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.
На записях якобы Гончарук не лучшим образом отзывается о президенте Украины. Это вызвало возмущение на заседании фракции Слуга народа. После этого появились слухи об отставке премьера.