Внеочередных заседаний Рады в январе не будет – глава фракции Слуги народа

Глава фракции Слуга народа Евгения Кравчук сказала, что на заседании фракции депутаты обсудили законопроект об изменениях в регламенте Верховной Рады.

– Обсуждали законопроект об изменениях в регламент, он будет дорабатываться рабочей группой, возможно, будет внесен новый, – рассказала Кравчук.

Также было озвучено, что внеочередные пленарные заседания 24 и 31 января не будут проводиться.

Отвечая на вопрос, был ли на заседании фракции премьер-министр Украины Алексей Гончарук, народный депутат сказала, что премьера на фракции не было.

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По словам Давида Арахамии Гончарук находился во время заседания фракции на совещании в Офисе президента.

На заседании фракции присутствовали глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев и гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский.

Напомним, в сеть слили переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

На записях якобы Гончарук не лучшим образом отзывается о президенте Украины. Это вызвало возмущение на заседании фракции Слуга народа. После этого появились слухи об отставке премьера.