Позачергових засідань Ради в січні не буде – глава фракції Слуги народу

Глава фракції Слуга народу Євгенія Кравчук сказала, що на засіданні фракції депутати обговорили законопроект про зміни до регламенту Верховної Ради.

– Обговорювали законопроект про зміни до регламенту, він буде доопрацьовуватися робочою групою, можливо, буде внесений новий, – розповіла Кравчук.

Також було озвучено, що позачергові пленарні засідання 24 і 31 січня не будуть проводитися.

Відповідаючи на питання, чи був на засіданні фракції прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, народний депутат сказала, що прем’єра на фракції не було.

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За словами Давида Арахамія Гончарук перебував під час засідання фракції на нараді в Офісі президента.

На засіданні фракції були присутні глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв і гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Нагадаємо, у мережу злили записи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

На записах нібито Гончарук не найкращим чином відгукується про президента України. Це викликало обурення на засіданні фракції Слуга народу. Після цього з’явилися чутки про відставку прем’єра.