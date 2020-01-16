УГО опровергло причастность к сливу аудио с якобы Гончаруком

Управление государственной охраны Украины (УГО) заявило, что не причастно к распространению записи совещания с участием якобы премьер-министра Алексея Гончарука.

– Информация о сливе аудиозаписи с якобы совещания премьер-министра Украины Управлением государственной охраны Украины, а также об осуществлении охранным ведомством прослушивания высших должностных лиц не соответствует действительности!, – говорится в заявлении УГО.

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В Управлении также подчеркнули, что они осуществляют полный комплекс регулярных технических мероприятий, направленных на предупреждение любого прослушивания должностных лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

Появившуюся информацию они назвали манипуляционной и дискредитирующей военнослужащих УГО.

Напомним, ранее в сеть слили аудиозаписи переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

Затем Юлия Ковалив опровергла свое участие в совещании, сказав, что это не ее голос на записи.