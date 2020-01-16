УДО спростувало причетність до зливу аудіо з нібито Гончаруком

Управління державної охорони України (УДО) заявило, що не причетне до розповсюдження запису наради за участю нібито прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

– Інформація про злив аудіозапису з нібито наради прем’єр-міністра України Управлінням державної охорони України, а також про здійснення охоронним відомством прослуховування вищих посадових осіб не відповідає дійсності! – йдеться у заяві УДО.

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В Управлінні також підкреслили, що вони здійснюють повний комплекс регулярних технічних заходів, спрямованих на попередження будь-якого прослуховування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона.

Інформацію, що з’явилася, вони назвали маніпуляційної та дискредитацією військовослужбовців УДО.

Нагадаємо, раніше в мережу злили аудіозаписи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

Потім Юлія Ковалів спростувала свою участь у нараді, сказавши, що це не її голос на записі.