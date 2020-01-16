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Факты / Украина

На аудиозаписи совещания в Кабмине голос не мой – Ковалив

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив опровергает свое участие в совещании, аудиозапись которого была распространена в среду, 15 января.

– На пленках, которые были распространены сегодня в социальных сетях, я указана как один из участников встречи, где обсуждались экономические вопросы.

Любой, знакомый со мной, скажет, что на пленках не мой голос и не мой стиль общения, – написала Ковалив.

Также она добавила, что если это совещание и было, то она не знает ни когда, ни где оно происходило.

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Напомним, в сети появилась запись переговоров, на которых якобы Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова и Юлия Ковалив обсуждают экономическую ситуацию страны.

На записях якобы Гончарук не лучшим образом отзывается о президенте Украины. После этого появились слухи об отставке премьера.

Однако в пресс-службе Кабмина опровергли информацию об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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