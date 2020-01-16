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Факты / Украина

Записи с Гончаруком: нардепы обратились в СБУ

СБУ должна начать расследование обнародованных аудиозаписей разговоров, в которых якобы фигурирует премьер-министр Алексей Гончарук, а также другие высокопоставленные чиновники Украины.

По словам представителя Кабинета министров в парламенте Елены Шуляк, это необходимо сделать, ведь эти аудиозаписи вызвали большой резонанс в обществе.

– Сегодня группа народных депутатов обратилась в СБУ, чтобы установить источники происхождения данной информации, законность ее получения и то, имеет ли запись признаки монтажа, – сказала Шуляк.

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Сейчас существует три версии того, как могли получить указанную информацию, если она правдива:

  • в пределах контрразведывательной деятельности;
  • в результате установки технических средств в помещениях чиновников;
  • в рамках уголовного производства.

К слову, Алексей Гончарук заявил, что правительство продолжит искоренять коррупцию, несмотря на попытки врагов ему помешать.

Источник: Слуга Народу

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