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Факти / Україна

Записи з Гончаруком: нардепи звернулися до СБУ

СБУ має розпочати розслідування щодо оприлюднених аудіозаписів розмов, в яких нібито фігурує прем’єр-міністр Олексій Гончарук, а також інші високопосадовці України.

За словами представника Кабінету міністрів у парламенті Олени Шуляк, це необхідно зробити, адже ці аудіозаписи спричинили неабиякий резонанс у суспільстві.

– Сьогодні група народних депутатів звернулася до СБУ, щоби встановити джерела походження згаданої інформації, законність її отримання та те, чи має запис ознаки монтажу, – сказала Шуляк.

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Наразі існує три версії того, як могли отримати вказану інформацію, якщо вона є правдивою:

  • в межах контррозвідувальної діяльності;
  • у результаті встановлення технічних засобів у приміщеннях високопосадовців;
  • в межах кримінального провадження.

До слова, Олексій Гончарук заявив, що уряд продовжить викорінювати корупцію, незважаючи на спроби ворогів йому завадити.

Джерело: Слуга Народу

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