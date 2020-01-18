В игровые залы в Украине будут пускать только по достижению 21 года

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что законопроект по игорному бизнесу рассмотрят в феврале.

Он будет включать ряд предохранителей, которые защитят уязвимые слои населения от сферы этой услуг.

– На самом деле, мы все с вами видели каждый день так называемые игровые залы, которые работали под другими вывесками, а некоторые из них работали даже под теми вывесками, под которыми работали и пять и 10 лет назад. И это было фактически вне закона, но оно было. Это направление работы, которое может добавить экономике нашего государства, – сказал он.

Читайте: Правоохранители “крышуют” игорный бизнес – Рябошапка

Разумков отметил, что в законопроекте речь будет идти об открытии игорных залов именно в пятизвездочных отелях и создание залов-автоматов только при отелях.

– Это позволит привлечь инвестиции в этот сектор экономики, а так же ограничить доступ для тех, у кого были проблемы, или есть проблемы с игорным бизнесом, – сказал он.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада отказалась поддержать законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

После чего глава МВД Арсен Аваков дал приказ, исполняя постановление Кабмина, до 16.00 20 декабря в Украине закрыть все игровые клубы, лотереи.

Источник: Украина