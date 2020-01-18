До гральних залів в Україні пускатимуть тільки по досягненню 21 року

Спікер парламенту України Дмитро Разумов заявив, що законопроект щодо грального бізнесу розглянуть у лютому.

Він включатиме ряд запобіжників, які захистять вразливі верстви населення від сфери цієї послуги.

– Насправді, ми всі з вами бачили щодня так звані ігрові зали, які працювали під іншими вивісками, а деякі з них працювали навіть під тими вивісками, під якими працювали і п’ять і 10 років тому. І це було фактично поза законом, але воно було. Це напрямок роботи , який може додати економіці нашої держави, – сказав він.

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Разумков зазначив, що в законопроекті йтиметься про відкриття гральних залів саме в п’ятизіркових готелях і створення залів-автоматів тільки при готелях.

– Це дозволить залучити інвестиції в цей сектор економіки, а також обмежити доступ для тих, у кого були проблеми, або є проблеми з гральним бізнесом, – сказав він.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада відмовилася підтримати законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Після чого глава МВС Арсен Аваков наказав, виконуючи постанову Кабміну, до 16.00 20 грудня в Україні закрити всі гральні клуби, лотереї.

Джерело: Україна