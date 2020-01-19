Шесть обстрелов: на Донбассе погиб один военный ООС, еще десять получили ранения

На Донбассе за минувшие сутки, 18 января, боевики шесть раз обстреляли позиции ООС, в результате чего погиб один украинский военный, десять получили ранения.
– Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия, – отметили в штабе.
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Вооруженные формирования РФ открывали огонь у Песков, Красногоровки, Павлополя, Васильевки и Орехового.
К слову, Украина в ТКГ настаивает на том, чтобы ОБСЕ повторно верифицировала отвод тяжелых вооружений, ведь ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной.
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