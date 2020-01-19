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Факти / Україна / Суспільство

Шість обстрілів: на Донбасі загинув один військовий ООС, ще десятеро поранені

На Донбасі за минулу добу, 18 січня, бойовики шість разів обстріляли позиції ООС, внаслідок чого загинув один український військовий, десятеро зазнали поранень.

– Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї, – зазначили в штабі.

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Збройні формування РФ відкривали вогонь біля Пісків, Красногорівки, Павлополя, Василівки та Оріхового.

До слова, Україна у ТКГ наполягає на тому, аби ОБСЄ повторно верифікувала відведення важких озброєнь, адже безпекова ситуація на Донбасі залишається напруженою.

Джерело: Штаб ООС

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