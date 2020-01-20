О диалоге с Путиным, коррупции и еврейских корнях – главное из интервью Зеленского

Во время интервью изданию The Times of Israel президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что много раз бывал в Израиле, поскольку там живет тетя его матери и ее родственники.

Зеленский также ездил в Израиль для того, чтобы проводить деловые и телевизионные встречи до того, как его избрали главой государства.

22-23 января президент вновь поедет в страну, чтобы принять участие в мероприятиях к 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Освенцим.

– Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Вот почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста, – сказал Зеленский.

Читайте: Чтобы диаспора возвращалась: Зеленский анонсировал реформу двойного гражданства

По словам президента, в Умани начнется строительство так называемого маленького Иерусалима, который будет состоять из большого парка, исторического музея и реконструированной синагоги.

Кроме того, планируется уже в 2020 году начать строительство мемориала Бабий Яр.

Зеленский добавил, что согласно опросу Pew Research Center, который проводился в 2018 году, в Украине самый низкий уровень антисемитизма среди всех стран Европы.

– Мы очень гордимся тем, что у нас такой низкий уровень антисемитизма…Конечно, у нас есть процент радикальных людей, но он очень маленький, – сказал президент в интервью.

Глава Украины также заявил, что у него самого еврейская кровь, однако никто не спрашивает его об этом, потому как мало кого это волнует.

Зеленский рассказал, что его бабушка жила на юге Украины, который был оккупирован фашистами во время Второй мировой войны. По его словам, она бежала в Казахстан, где училась, а после окончания войны вернулась в Украину.

Президент также сказал что думает о словах главы РФ Владимира Путина о том, что “Украина – не государство”.

– Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мою позицию: Украина – независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове, – заявил Зеленский.

Глава Украины добавил, что ему удалось начать диалог с Путиным и выстроить определенный формат, благодаря которому вернули украинские корабли и провели два обмена заключенными.

Зеленский выразил надежду, что конфликт на Донбассе удастся разрешить мирным путем, и у него есть план для этого.

Однако сейчас этот процесс продвигается не так быстро, как хотелось бы, ведь в нем есть множество сложных вопросов. Уже удалось значительно снизить количество обстрелов на Донбассе, однако они не полностью прекращены.

Также президент Украины рассказал о том, что пришел на пост для того, чтобы побороть коррупцию в стране, но это долгий и тяжелый процесс, ведь необходимо реформировать антикоррупционные органы.

Однако Зеленский надеется, что это все же приведет к полной победе над коррупцией.

К слову, Владимир Зеленский рассказал о том, что сделал все возможное для того, чтобы выстроить хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: The Times of Israel