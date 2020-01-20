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Факты / Украина / Политика

Чтобы диаспора возвращалась: Зеленский анонсировал реформу двойного гражданства

Владимир Зеленский отмечает, что Украина работает над вопросом возможного введения двойного гражданства, чтобы, например, украинская диаспора в США могла свободно возвращаться в Украину.

– США являются нашим стратегическим партнером, и мы очень благодарны за поддержку, которую мы получаем, поскольку они пришли к нам на помощь в трудную минуту.

Наша молодежь очень позитивно относится к США, и мы надеемся, что больше наших молодых людей смогут получить отличное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире, – сказал он.

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Он добавил, что часто люди едут набраться опыта и желают вернуться.

– Мы хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно возвращаться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства, – сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский упростил получение гражданства Украины для иностранцев.

Источник: Интерфакс-Украина

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