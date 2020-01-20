Про діалог з Путіним, корупцію та єврейське коріння – головне з інтерв’ю Зеленського

Під час інтерв’ю виданню The Times of Israel президент України Володимир Зеленський розповів, що багато разів бував в Ізраїлі, оскільки там живе тітка його матері та її родичі.

Зеленський також їздив до Ізраїлю для того, щоб проводити ділові і телевізійні зустрічі до того, як його обрали главою держави.

22-23 січня президент знову поїде в країну, щоб взяти участь в заходах до 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Освенцим.

– Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Ось чому для українців дуже важливо вшанувати пам’ять жертв Голокосту, – сказав Зеленський.

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За словами президента, в Умані почнеться будівництво так званого маленького Єрусалиму, який складатиметься з великого парку, історичного музею та реконструйованої синагоги.

Крім того, планується вже у 2020 році почати будівництво меморіалу Бабин Яр.

Зеленський додав, що згідно з опитуванням Pew Research Center, яке проводилося у 2018 році, в Україні найнижчий рівень антисемітизму серед всіх країн Європи.

– Ми дуже пишаємося тим, що у нас такий низький рівень антисемітизму… Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький, – сказав президент в інтерв’ю.

Глава України також заявив, що у нього самого єврейська кров, проте ніхто не питає його про це, оскільки мало кого це хвилює.

Зеленський розповів, що його бабуся жила на півдні України, який був окупований фашистами під час Другої світової війни. За його словами, вона втекла в Казахстан, де навчалася, а після закінчення війни повернулася в Україну.

Президент також сказав що думає про слова глави РФ Володимира Путіна про те, що “Україна – не держава”.

– Я не знаю, про що він думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє мою позицію: Україна – незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові, – заявив Зеленський.

Глава України додав, що йому вдалося почати діалог з Путіним і вибудувати певний формат, завдяки якому повернули українські кораблі і провели два обміни ув’язненими.

Зеленський висловив надію, що конфлікт на Донбасі вдасться вирішити мирним шляхом, і у нього є план для цього.

Однак зараз цей процес просувається не так швидко, як хотілося б, адже в ньому є багато складних питань. Вже вдалося значно знизити кількість обстрілів на Донбасі, проте вони не повністю припинені.

Також президент України розповів про те, що прийшов на пост для того, щоб побороти корупцію в країні, проте це довгий і важкий процес, адже необхідно реформувати антикорупційні органи.

Зеленський сподівається, що це все ж призведе до повної перемоги над корупцією.

До слова, Володимир Зеленский розповів про те, що зробив все можливе для того, щоб вибудувати хороші відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: The Times of Israel