Щоб діаспора поверталась: Зеленський анонсував реформу подвійного громадянства

Володимир Зеленський зазначає, що Україна працює над питанням можливого введення подвійного громадянства, щоб, наприклад, українська діаспора в США могла вільно повертатися в Україну.
– США є нашим стратегічним партнером, і ми дуже вдячні за підтримку, яку отримуємо, бо вони прийшли до нас на допомогу в скрутну хвилину.
Наша молодь дуже позитивно ставиться до США, і ми сподіваємося, що більше наших молодих людей зможуть отримати чудову освіту в американських університетах, які є одними з найкращих в світі, – сказав він.
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Він додав, що часто люди їдуть набиратися досвіду і бажають повернутися.
– Ми хочемо, щоб наша діаспора в США могла вільно повертатися, тому ми працюємо над реформою подвійного громадянства, – сказав Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців.