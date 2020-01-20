Щоб діаспора поверталась: Зеленський анонсував реформу подвійного громадянства

Володимир Зеленський зазначає, що Україна працює над питанням можливого введення подвійного громадянства, щоб, наприклад, українська діаспора в США могла вільно повертатися в Україну.

– США є нашим стратегічним партнером, і ми дуже вдячні за підтримку, яку отримуємо, бо вони прийшли до нас на допомогу в скрутну хвилину.

Наша молодь дуже позитивно ставиться до США, і ми сподіваємося, що більше наших молодих людей зможуть отримати чудову освіту в американських університетах, які є одними з найкращих в світі, – сказав він.