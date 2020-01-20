В Минске есть фактически девять участков для разведения сил на Донбассе – Пристайко

В ближайшее время будут определены три новых участка для разведения сил на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко на брифинге заявил, что сейчас существует девять участков, которые уже обработал Генштаб.

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Я бы сейчас не хотел называть населенные пункты, только потому что к нашим трем предложениям появились по три предложения с каждой стороны – Луганска и Донецка. Сейчас на столе в Минске есть фактически девять участков, – сказал Пристайко.

Также министр добавил, что воздержится от названия населенных пунктов, чтобы не усложнять переговорный процесс.

Ранее Факты ICTV писали, что 18 января на Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции ООС, в результате чего погиб один украинский военный, десять получили ранения.