В Мінську є фактично дев’ять ділянок для розведення сил на Донбасі – Пристайко

Найближчим часом будуть визначені три нові ділянки для розведення сил на Донбасі.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу заявив, що зараз існує дев’ять ділянок, які вже опрацював Генштаб.

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Я б зараз не хотів називати населені пункти, тільки тому що до наших трьох пропозицій з’явилися по три пропозиції з кожного боку – Луганська і Донецька. Зараз на столі в Мінську фактично є дев’ять ділянок, – сказав Пристайко.

Також міністр додав, що утримається від назви населених пунктів, щоб не ускладнювати переговорний процес.

Раніше Факти ICTV писали, що 18 січня на Донбасі бойовики шість разів обстріляли позиції ООС, внаслідок чого загинув один український військовий, десятеро зазнали поранень.