85% украинцев против предоставления русскому статуса государственного

85% граждан Украины против предоставления русскому языку статуса государственного и лишь 11,5% считают, что он должен стоять рядом с украинским.
Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
– 15% респондентов полагают, что русский язык должен получить статус официального в отдельных регионах Украины.
68,5% граждан считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык остается единым государственным. 5% – затруднились ответить.
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При этом 81,1% опрошенных согласны с утверждением, что украинский язык является важным атрибутом независимости Украины, 15,2% – с этим не согласны, 3,7%- затруднились ответить.
Исследование проводилось 13-18 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2 017 респондентов в возрасте с 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Ранее опрос Красного Креста показал, что украинские милениалы надеются на окончание войны за пять лет.