85% українців проти надання російській статусу державної

85% громадян України проти надання російській мові статусу державної і лише 11,5% вважають, що вона повинна стояти поруч з українською.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

– 15% респондентів вважають, що російська мова повинна отримати статус офіційної в окремих регіонах України. 68,5% громадян вважають, що російська мова повинна вільно використовуватися в приватному житті, але українська мова залишається єдиною державною. 5% – не змогли відповісти.

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Водночас 81,1% опитаних згодні з твердженням, що українська мова є важливим атрибутом незалежності України, 15,2% – з цим не згодні, 3,7% – не змогли відповісти.

Дослідження проводилося 13-18 грудня 2019 року в усіх регіонах України, крім Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Раніше опитування Червоного Хреста показало, що українські міленіали сподіваються на закінчення війни за п’ять років.