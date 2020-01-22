Продолжаю инвестировать в IТ и рассматриваю инфраструктурные проекты – Степан Черновецкий

В мире существует большой спрос на украинские стартапы и IT-проекты, и этот потенциал необходимо развивать. Об этом в интервью изданию Фокус заявил основатель фонда Chernovetskyi Investment Group Степан Черновецкий.

– ІT-сектор растет не просто так. Подготовка у наших специалистов хорошая, а уровень зарплат пока ниже, чем в США и Западной Европе. Накопленный опыт приводит к росту количества и качества стартапов. И я вижу по компаниям, которые заходят в Украину и арендуют офисы, по профилю их деятельности, что инвесторы это очень хорошо понимают, – заявил бизнесмен.

По его словам, Chernovetskyi Investment Group инвестирует в IT как в Украине, так и в мире. Из проектов инвестиционного портфеля фонда бизнесмен особо выделил сервис доставки Zakaz.ua и Kray Technologies, специализирующийся на производстве сельскохозяйственных дронов.

Из своих проектов недвижимости Степан Черновецкий отметил ЖК Комфорт Таун, бизнес-центры 101 Tower и IQ в Киеве.

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Также всерьез рассматриваю инфраструктурные проекты в образовании и здравоохранении, это инвестиции в будущее. А если есть еще длинное финансирование, то это может быть и бизнесом. Новые современные технические вузы. Благодаря таким проектам Украина как образовательный хаб может выйти на новый уровень, – уверен Степан Черновецкий.

Кроме того, бизнесмен положительно оценил начавшуюся в стране земельную реформу, заявив, что открытие рынка земли даст толчок в развитии не только аграрной сферы, но и всех смежных секторов.

Напомним, что в июле 2016 года Степан Черновецкий был задержан в Испании в рамках предварительного производства и вскоре освобожден. В конце 2019 года производство было закрыто: испанский суд признал инвестиции Черновецкого законными, полученными от продажи Правэкс Банка.

Источник: Фокус