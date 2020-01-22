Продовжую інвестувати в ІТ і розглядаю інфраструктурні проекти – Степан Черновецький

У світі є великий попит на українські стартапи та IT-проекти, і цей потенціал необхідно розвивати. Про це в інтерв’ю виданню Фокус заявив засновник фонду Chernovetskyi Investment Group Степан Черновецький.

– IT-сектор зростає не просто так. Наші фахівці мають хорошу підготовку, а рівень зарплат наразі нижчий, аніж у США та Західній Європі. Накопичений досвід призводить до зростання стартапів за кількістю і якістю. І я бачу по ти[ компанія[, які заходять в Україну і орендують офіси, за профілем їхньої діяльності, що інвестори це дуже добре розуміють, – заявив бізнесмен.

За його словами, Chernovetskyi Investment Group інвестує в IT як в Україні, так і у світі. З проектів інвестиційного портфеля фонду бізнесмен особливо виділив сервіс доставки Zakaz.ua і Kray Technologies, що спеціалізується на виробництві сільськогосподарських дронів.

Зі своїх проектів нерухомості Степан Черновецький відзначив ЖК Комфорт Таун, бізнес-центри 101 Tower і IQ у Києві.

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Також серйозно розглядаю інфраструктурні проекти в освіті та охороні здоров’я, це інвестиції в майбутнє. А якщо є ще довге фінансування, то це може бути і бізнесом. Нові сучасні технічні вузи. Завдяки таким проектам Україна може вийти на новий рівень, як освітній хаб, – упевнений Степан Черновецький.

Окрім того, бізнесмен позитивно оцінив початок земельної реформи у країні, заявивши, що відкриття ринку землі дасть поштовх у розвитку не тільки аграрної сфери, а й усіх суміжних секторів.

Нагадаємо, що в липні 2016 року Степана Черновецького затримали в Іспанії в рамках попереднього провадження і незабаром звільнили. Наприкінці 2019 року справу остаточно закрили: іспанський суд визнав інвестиції Черновецького законними, отриманими від продажу Правекс Банку.

Джерело: Фокус