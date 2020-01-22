Украина выпустит 10-летние облигации в евро – Минфин

Украина собирается выпустить облигации в евро, срок оборота которых будет составлять 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

– Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком оборота, деноминированных в евро, по положению S/Правилом 114А, – говорится в сообщении пресс-службы.

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В Министерстве добавили, что применяются положения FCA/ICMA по стабилизации.

На данный момент неизвестно, на какую именно сумму будут размещены украинские еврооблигации.

22 января должен состояться глобальный конференц-звонок к инвесторам, к организации которого привлекли BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International.

К слову, по данным Министерства финансов, в 2020 году Украина получила около $1,67 млрд прямых иностранных инвестиций.