Україна випустить 10-річні облігації в євро – Мінфін

Україна збирається випустити облігації в євро, термін обігу яких становитиме 10 років.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
– Україна оголосила про випуск облігацій зовнішніх державних позик з десятирічним терміном обігу, деномінованих в євро, за положенням S/Правилом 114А, – йдеться у повідомленні прес-служби.
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У Міністерстві додали, що застосовуються положення FCA/ICMA зі стабілізації.
Наразі невідомо, на яку саме суму будуть розміщені українські єврооблігації.
22 січня має відбутися глобальний конференц-дзвінок до інвесторів, до організації якого залучили BNP Paribas, J.P. Morgan та Raiffeisen Bank International.
До слова, за даними Міністерства фінансів, у 2020 році Україна отримала близько $1,67 млрд прямих іноземних інвестицій.