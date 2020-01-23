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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Более $100 млн – Зеленский о будущих инвестициях в Украину

Президент Владимир Зеленский заявил, что в разговорах с инвесторами речь идет о серьезных вложениях в Украину, превышающих $100, $200, $300 млн.

Зеленский добавил, что уже провел несколько детальных встреч с представителями крупных компаний. Через неделю в Украину должны прибыть две делегации.

– Хочется, чтобы инвесторы вошли на открытый рынок, когда будет приватизация. Открытые конкурсы, не будет никакого преимущества, это касается и украинских, и западных инвесторов. Украина должна быть открытой для всех, – сказал президент.

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Зеленский также упомянул о том, что уже не впервые приглашает инвесторов в Украину, и для них готовятся детальные программы.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что инвесторам, которые вкладывают в Украину от $100 млн, предоставят персональных менеджеров от правительства.

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